Вставь падежные окончания имён прилагательных опираясь на форму вопроса. 1) По дороге зимн... скучн..... тройка борзая бежит.2) С ближн... пшеничн.... поля доносился крик перепела.3) Мы гордимся М.В.Ломоноссовым-перв.... русск...

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Вставь падежные окончания имён прилагательных опираясь на форму вопроса. 1) По дороге зимн... скучн..... тройка борзая бежит.2) С ближн... пшеничн.... поля доносился крик перепела.3) Мы гордимся М.В.Ломоноссовым-перв.... русск... гениальн.... учёным.

Автор: Гость