Вставь падежные окончания имён прилагательных опираясь на форму вопроса. 1) По дороге зимн... скучн..... тройка борзая бежит.2) С ближн... пшеничн.... поля доносился крик перепела.3) Мы гордимся М.В.Ломоноссовым-перв.... русск...

Русский язык
Вставь падежные окончания имён прилагательных опираясь на форму вопроса. 1) По дороге зимн... скучн..... тройка борзая бежит.2) С ближн... пшеничн.... поля доносился крик перепела.3) Мы гордимся М.В.Ломоноссовым-перв.... русск... гениальн.... учёным.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Зимняя, скучная 2)Ближнего, пшеничного 3)Первым, русским,гениальным
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