Вставь пропущенные знаки препинания В долинах рек лежат заливные луга .Там растут ценные кормовые травы.Это клевер лисохвост мышинный горошек. Они дают сено и удобряют землю. А на холмах и склонах речных долин встречаются одува...
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Вставь пропущенные знаки препинания В долинах рек лежат заливные луга .Там растут ценные кормовые травы.Это клевер лисохвост мышинный горошек. Они дают сено и удобряют землю. А на холмах и склонах речных долин встречаются одуванчик конский щавель ромашка колокольчики.Это луговые цветы.Они не годятся для сено но радуют глаз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В долинах рек лежат заливные луга. Там растут ценные кормовые травы. Это клевер, лисохвост, мышинный горшочек. Они дают сено и удобряют землю. А на холмах и склонах речных долин встречаются одуванчик, конский щавель, ромашка, колокольчики. Это луговые цветы. Они не годятся для сена, но радуют глаз.
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