Вставь пропущенные знаки препинания В долинах рек лежат заливные луга .Там растут ценные кормовые травы.Это клевер лисохвост мышинный горошек. Они дают сено и удобряют землю. А на холмах и склонах речных долин встречаются одува...

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В долинах рек лежат заливные луга. Там растут ценные кормовые травы. Это клевер, лисохвост, мышинный горшочек. Они дают сено и удобряют землю. А на холмах и склонах речных долин встречаются одуванчик, конский щавель, ромашка, колокольчики. Это луговые цветы. Они не годятся для сена, но радуют глаз.