Вставьте буквы подходящие пж! Е или И? Он се..т Он пиш..т Он слыш..т Я или Ю? Они вход..т Они рису..т Они хвал..т У или А? Они увид..т Они выуч..т Они хлопоч..т
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Вставьте буквы подходящие пж! Е или И? Он се..т Он пиш..т Он слыш..т Я или Ю? Они вход..т Они рису..т Они хвал..т У или А? Они увид..т Они выуч..т Они хлопоч..т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он сеет,он пишет,он слышит,они входят,они рисуют,они хвалят,они увидят,они выучат,они хлопочут.
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