Вставьте пропущенные буквы Необозримое поле бл_стя яркой зеленью. Девчонка соб_рала сучья и обжигала их. Заг_ралис и бл_стели стекла,оз_ренные пожаром. К пемку нельзя было прик_снуться.
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Вставьте пропущенные буквы Необозримое поле бл_стя яркой зеленью. Девчонка соб_рала сучья и обжигала их. Заг_ралис и бл_стели стекла,оз_ренные пожаром. К пемку нельзя было прик_снуться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блестя,собирала,загарались,блестели,озаренные,прикоснуться
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