Объясните, как разлечить падежи имен существительных, имеющих одинаковые предлоги. Выпишите словосочетания с каждым выделенным именем существительным. Укажите падеж имен существительных. 1. Дети поют песню о Родине. 2. О берег ...
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Объясните, как разлечить падежи имен существительных, имеющих одинаковые предлоги. Выпишите словосочетания с каждым выделенным именем существительным. Укажите падеж имен существительных. 1. Дети поют песню о Родине. 2. О берег тихо плещется река. 3. На стебелек осоки села стрекоза. 4. На дворе бушует вьюга. 5. С горы в долину бежит ручей. 6. В аллее парка тихо и прохладно. 7. В небе раздалась песня жаворонка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умные дети(Кто?)( Именительный падеж) О берег ( О Чём?) (Предложный падеж) моря река (Что?)(Имен. пад.)Волга необычная стрекоза (Кто?) (Имен.п.) ужасная вьюга(Что?) (Имен.п.) тихий ручей(Что?) (Имен.п) стройная аллея(Что?) (Имен.п.) в голубом небе (О Чём?) (Предл.п.)
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