Объясните, как разлечить падежи имен существительных, имеющих одинаковые предлоги. Выпишите словосочетания с каждым выделенным именем существительным. Укажите падеж имен существительных. 1. Дети поют песню о Родине. 2. О берег ...

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Объясните, как разлечить падежи имен существительных, имеющих одинаковые предлоги. Выпишите словосочетания с каждым выделенным именем существительным. Укажите падеж имен существительных. 1. Дети поют песню о Родине. 2. О берег тихо плещется река. 3. На стебелек осоки села стрекоза. 4. На дворе бушует вьюга. 5. С горы в долину бежит ручей. 6. В аллее парка тихо и прохладно. 7. В небе раздалась песня жаворонка.

Автор: Гость