Решите пожалуйста очень срочно. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! Нужно написать Дано, Найти и Решение

Гость: Гость:

1) Дано: луч АС, АВ=10,3 см; ВС=2,4 см. Найти АС. Решение АС=АВ=ВС=10,3+2,4=12,7 см.Ответ: 12,7 см. 2) Дано: прямые а ∩ b, Образуются ∠1, ∠2, ∠3, ∠4. ∠2 - ∠1=42°. Найти: ∠1, ∠2, ∠3, ∠4. Решение. ∠1+∠2=180° это смежные углы. Пусть ∠1=х, тогда∠2=х+42. х+х+42=180, 2х=180-42; 2х=138°; х=69°. ∠1=69°; ∠2=69+42=111°. Ответ: 69°, 69°, 111°, 111°. 3) Дано: ∠1 и ∠2 - смежные; ∠1 в 5 раз меньше ∠2. ОD биссектриса ∠2 Найти: ∠АОD, ∠СОD. Решение. Пусть ∠1=х, ∠2=5х; х+5х=180; 6х=180; х=180/6=60°. ∠АОС=30°. ∠ВОС=5·30=150°. ∠СОD=150/2=75°. ∠АОD=75+30=105°. Ответ: 75°; 105°.