Анализ 9 главы "Отцы и дети"

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Человека во многом формирует детство. Отсюда значение "Сна Обломова" в романе. Не случайно Гончаров назвал его "увертюрой всего романа". Да, это ключ ко всему произведению, разгадка всех его тайн. Перед читателем проходит вся жизнь Ильи Ильича, начиная с раннего детства и заканчивая смертью. Именно эпизод, посвященный детству Илюши, является одной из центральных глав в идейном отношении. Именно этот сон во многом разъясняет многозначный образ героя. Из комнаты Ильи Ильича мы попадаем в царство света и солнца. Световое ощущение, пожалуй, центральное в данном эпизоде. Мы наблюдаем солнце во всех его проявлениях: дневное, вечернее, зимнее, летнее. Солнечные пространства, утренние тени, речка, отражающая солнце. После тусклой освещенности предыдущих глав мы попадаем в мир света. Но для начала мы должны пройти 3 преграды, которые поставил перед нами Гончаров. Это бесконечное море с его "бешеными раскатами валов", в которых слышатся стоны, жалобы будто обреченного на муку животного. За ним расположены горы, пропасти. И небо над этими грозными скалами кажется далеким и недосягаемым. И, наконец, багровое зарево. "Вся природа — и лес, и вода, и стены хижин, и песчаные холмы — все горит точно багровым заревом". После этих волнующих пейзажей Гончаров переносит нас в небольшой уголок, где "счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не может быть". Это край, в котором хочется жить вечно, родиться там и умереть. Гончаров знакомит нас с окрестностями деревни и ее жителями. В одной фразе мы можем найти довольно примечательную характеристику: "Тихо и сонно все в деревне: безмолвные избы отворены настежь; не видно ни души; одни мухи тучами летают и жужжат в духоте". Там мы встречаем юного Обломова. Гончаров в этом эпизоде отразил мировосприятие ребенка. Об этом говорят постоянные напоминания: "А ребенок все смотрел и все наблюдал своим детским… умом". Пытливость ребёнка несколько раз подчёркивается автором. Но вся его пытливость разбивалась о бесконечную заботу о маленьком Обломове, которой Илюша был буквально спелёнут. "И целый день и все дни и ночи няни наполнены были суматохой, беготней: то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхом, что он упадет и расшибет нос… " Обломовка — это уголок, где царствует спокойствие и невозмутимая тишина. Это сон во сне. Все вокруг будто замерло, и ни что не в силах разбудить этих людей, которые бесполезно живут в далекой деревушке без всякой связи с остальным миром. Дочитав главу до конца, мы осознаем ту единственную причину бессмысленности жизни Обломова, его пассивности и апатии. Детство Ильи – вот его идеал. Там в Обломовке – тепло, надёжно и очень защищённо чувствовал себя Илюша, а сколько любви… Этот идеал и обрёк его на бесцельное дальнейшее существование. А путь туда ему уже заказан. Обломовщина — это воплощение сна, неосуществимых стремлений, застоя. Сон Обломова" — это попытка автора уяснить себе суть Обломова. Именно этот эпизод создал облик героя поэтическим и помог герою войти в сердце людей. Этот эпизод подобен стихотворению. В нем не найдешь ни одного лишнего слова. "В типе Обломова и во всей этой обломовщине, — писал Добролюбов, — мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени".