Сравните цели реконкисты и столетней войны

История
Сравните цели реконкисты и столетней войны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть, в Реконкисте были религиозные цели - освобождение Святой Земли из-под гнёта мусульман, а в Столетней войне просто завоевательная цель.
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