Помогите на завтра строчно нужно

Қазақ тiлi
Помогите на завтра строчно нужно
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Гость:
Айрвн 2еу ай ран жуан буын жуан буын
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