Доминантные гены катаракты и элиптоцитоза расположены в первой аутосоме. Определите вероятные фенотипы и генотипы детей от брака здоровой женщины и дигетерозиготного мужчины.
Биология
Доминантные гены катаракты и элиптоцитоза расположены в первой аутосоме. Определите вероятные фенотипы и генотипы детей от брака здоровой женщины и дигетерозиготного мужчины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть А - катаракта , а В - элиптоцитоз. Генотип здоровой женщины - ab//ab , а мужчины - AB//ab. В потомстве половина детей будет с генотипом AB//ab с катарактой и элиптоцитозом , а другая половина здоровые ab//ab
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Реши задачу никита купил в булочной 7 ватрушкек по цене 5 руб. 40 коп. за ватрушку. и столько же плюшек по цене 4 руб. и 50 коп. Сколько сдачи с 50...
Математика
Десять человек сдавали экзамен. Они вытягивали билеты наугад по очереди по одному из 10 билетов, лежащих на столе, причём каждый вытягивал билеты и...
Математика
Вертолёт налетал за 2 дня 4400 км. Оба дня он летал с одной и той же скоростью. Причём ?? первый день он находился в воздухе 4 ч, а во второй день ...