Доминантные гены катаракты и элиптоцитоза расположены в первой аутосоме. Определите вероятные фенотипы и генотипы детей от брака здоровой женщины и дигетерозиготного мужчины.

Гость: Гость:

Пусть А - катаракта , а В - элиптоцитоз. Генотип здоровой женщины - ab//ab , а мужчины - AB//ab. В потомстве половина детей будет с генотипом AB//ab с катарактой и элиптоцитозом , а другая половина здоровые ab//ab