Встречались ли тебе в народных сказках герои, похожие на Илью Муромца?Назови эти произведения.Расскажи историю героев.

Литература

Встречались ли тебе в народных сказках герои, похожие на Илью Муромца?Назови эти произведения.Расскажи историю героев.

Автор: Гость