Встречались ли тебе в народных сказках герои, похожие на Илью Муромца?Назови эти произведения.Расскажи историю героев.

Литература
Встречались ли тебе в народных сказках герои, похожие на Илью Муромца?Назови эти произведения.Расскажи историю героев.
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Гость:
Да.Алёша Паповичь,Добрыня Никичить
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