Вуглець-метан-етан-хлоретан-пропан
Химия
Вуглець-метан-етан-хлоретан-пропан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+2H2=CH4 CH4+CH2=C2H6 C2H6+Cl2=C2H5Cl+HCl 2C2H5Cl+2Na=2NaCl+C4H10(реакція Вюрца)
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