Выбери одно из твоих предложений, посчитай и на полях цифрой укажи, сколько в нем членов предложения. Рассыпь то же предложение на слова и запиши их в начальной форме после рассказа. Укажи количество слов. Шумно стало на катке....

Русский язык
Выбери одно из твоих предложений, посчитай и на полях цифрой укажи, сколько в нем членов предложения. Рассыпь то же предложение на слова и запиши их в начальной форме после рассказа. Укажи количество слов. Шумно стало на катке. Мы очень любим кататься на санках.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шумно стало на катке. 3члена предложения (НА  предлог членом предложения не является) Шумно стать на каток. 4 слова.  Мы очень любим кататься на санках.5 членов предложения.(НА предлог)Мы очень любить кататься  на санки.6 слов
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