Выбери одно из твоих предложений, посчитай и на полях цифрой укажи, сколько в нем членов предложения. Рассыпь то же предложение на слова и запиши их в начальной форме после рассказа. Укажи количество слов. Шумно стало на катке....

Русский язык

Выбери одно из твоих предложений, посчитай и на полях цифрой укажи, сколько в нем членов предложения. Рассыпь то же предложение на слова и запиши их в начальной форме после рассказа. Укажи количество слов. Шумно стало на катке. Мы очень любим кататься на санках.

Автор: Гость