После того, как цифру, стоящую в разряде сотен тысяч некоторого числа, увеличили н?? 7, получилось 912702. Какое число было первоночально

Математика

После того, как цифру, стоящую в разряде сотен тысяч некоторого числа, увеличили н?? 7, получилось 912702. Какое число было первоночально

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