После того, как цифру, стоящую в разряде сотен тысяч некоторого числа, увеличили н?? 7, получилось 912702. Какое число было первоночально
Математика
После того, как цифру, стоящую в разряде сотен тысяч некоторого числа, увеличили н?? 7, получилось 912702. Какое число было первоночально
Ответ(ы):
Гость:
912702-7 = 912695 ответ: первоночальное число было 912695
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