Каков состав населения страны? чем его можно объяснить? Австралия.

География
Каков состав населения страны? чем его можно объяснить? Австралия.
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Гость:
Население Австралии составляет около 20 млн. человек, в том числе в Новом Южном Уэльсе проживает около 6 300 тыс., Виктории 4 650 тыс., Квинсленде 3 430 тыс., Западной Австралии 1 810 тыс., Тасмании 471 тыс., на Австралийской столичной территории 309 тыс. и на Северной территории 189 тыс. Виктория и Австралийская столичная территория – самые густонаселенные районы; обширные пустынные области Северной территории и Западной Австралии наименее населены.Австралия - федеративное независимое государство, входящее в состав Содружества наций. Британский парламент 9 июля 1900 г. принял акт о создании Австралийского Союза. Глава государства - формально английская королева, представленная генерал-губернатором, которого назначают по рекомендации премьер-министра Австралии на 5 лет. Законодательный орган  - избираемый всеобщим обязательным голосованием двухпалатный федеральный парламент, состоящий из сената и палаты представителей. Получившая на выборах в палату представителей большинство партия формирует правительство, а ее лидер становится премьер-министром - главой исполнительной власти.

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