Where is the Cheddar cheese from? (откуда чеддарский сыр родом?)

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Where is the Cheddar cheese from? (откуда чеддарский сыр родом?)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это любимый сыр Шарля де Голля, который сам былродом из Лилля(Франция)
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