Летчик поднялся на высоту 2 километра. посчитать атмосферное давление на этой выс??те если у поверхности 750 мм ртутного столба.

География

Летчик поднялся на высоту 2 километра. посчитать атмосферное давление на этой выс??те если у поверхности 750 мм ртутного столба.

Автор: Гость