Летчик поднялся на высоту 2 километра. посчитать атмосферное давление на этой выс??те если у поверхности 750 мм ртутного столба.
География
Летчик поднялся на высоту 2 километра. посчитать атмосферное давление на этой выс??те если у поверхности 750 мм ртутного столба.
Ответ(ы):
Гость:
Градиент атмосферного давления - давление падает на 1 мм с поднятием на 10 метров. Соответственно, при поднятии на 2 км давление упадет 200мм. 750-200=550мм
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