Повний фонетичний розбір слова олень
Українська мова
Повний фонетичний розбір слова олень
Ответ(ы):
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Олень-[ олен"] - 5 б, 4 зв. 2 склади, 1-наголошений. Голосні звуки-о,е. приголосні звуки- л,н". [л]- сонорний, тверд, [н"]-сонорн, м"як.
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