Составьте предложения с тёплая зима,тёплое время,холодные дни
Русский язык
Составьте предложения с тёплая зима,тёплое время,холодные дни
Ответ(ы):
Гость:
В этом году выдалась теплая зима. Теплое время года-время,когда можно купаться в море. Холодные дни навевают скуку.
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