Составь и запиши с данными словосочетаниями отдельные предложения или небольшой текст и озаглавь. словосочетания : ранним утром , по узкой тропинке , в лесную чащу , крохотную полянку , шелковистой травой , под стройной елочкой...

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Составь и запиши с данными словосочетаниями отдельные предложения или небольшой текст и озаглавь. словосочетания : ранним утром , по узкой тропинке , в лесную чащу , крохотную полянку , шелковистой травой , под стройной елочкой , с хорошим настроением . Спасибо ))))

Автор: Гость