Три словосочитания со словами гроза,молния,радуга

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Три словосочитания со словами гроза,молния,радуга
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прекрасная радуга, красивая радуга.... Силбная гроза... Сверкающая молния. ..
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