В купейных поездах едут 324 пасажира это в 2 раза больше чем пассажиров в плацкартных вагонах сколько вагонов в поезде если в плацкартом вагоне 54 места а в купейном 36? сделайте так чтобы 324 пассажира было неизвестно и решите

Математика

В купейных поездах едут 324 пасажира это в 2 раза больше чем пассажиров в плацкартных вагонах сколько вагонов в поезде если в плацкартом вагоне 54 места а в купейном 36? сделайте так чтобы 324 пассажира было неизвестно и решите

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