Напишите 10 слов на суффикса ик

Русский язык
Напишите 10 слов на суффикса ик
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рассадник,отчаяник, угольник, вольник, а дальше не знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, в среду - 13 таких же курток . Всего израсходовали 72 м ткани. Сколько метров ткани израсходовали в...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите написать ответ
Ответить
Литература
Рассказ оприходе весны в ваши края
Ответить
Русский язык
Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? А) рассадник, Б) устаревала, В) здоровье, Г) столовая
Ответить
Математика
Одна сторона прямоугольника равна 7м, а другая-4м. Найди периметр и площадь прямоугольника.
Ответить