Напишите 10 слов на суффикса ик
Русский язык
Напишите 10 слов на суффикса ик
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Гость:
Рассадник,отчаяник, угольник, вольник, а дальше не знаю
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