Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, в среду - 13 таких же курток . Всего израсходовали 72 м ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждый день?Как решить задачу. Плиз.

Математика

Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, в среду - 13 таких же курток . Всего израсходовали 72 м ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждый день?Как решить задачу. Плиз.

Автор: Гость