Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, в среду - 13 таких же курток . Всего израсходовали 72 м ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждый день?Как решить задачу. Плиз.
Математика
Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, в среду - 13 таких же курток . Всего израсходовали 72 м ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждый день?Как решить задачу. Плиз.
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