Спиши. Вставь в тексте подходящие по смыслу местоимения. Разоспался медведь в берлоге. Забыл, что пора .... на другой бок перевернуться. Тогда и солнце повернет на лето. А звери и птицы уже натерпелись от зимы. Конца и края ....

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Спиши. Вставь в тексте подходящие по смыслу местоимения. Разоспался медведь в берлоге. Забыл, что пора .... на другой бок перевернуться. Тогда и солнце повернет на лето. А звери и птицы уже натерпелись от зимы. Конца и края .... не видно. Лопнуло у них терпение. Пошли медведя будить. А .... знай посапывает. Стали ... уговаривать Пожалей ....! Не трожьте ....! .... и так хорошо! Тут мышка выбежала и давай щекотать лежебоку. Завыл медведь и перевернулся как миленький. Прочитай народное поверье, которые использовал автор в этой сказке В день солнцеворота 25 декабря медведь в берлоге поворачивается на другой бок.

Автор: Гость