Помогите пожалуйста как решить уравнение 83+5*(y-3)=3*(8y-9)
Математика
Помогите пожалуйста как решить уравнение 83+5*(y-3)=3*(8y-9)
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