Антоним к слову скупой человек

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Антоним к слову скупой человек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Щедрый..................................
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