Помогите пожалуйста : 1. Выберите из перечисленных азиатских стран страну с формой правления ограниченная монархия 1. Индия 2. Китай 3. Республика Корея 4. Таиланд 2. Высокий уровень экономического и социального развития ...

География

Помогите пожалуйста : 1. Выберите из перечисленных азиатских стран страну с формой правления ограниченная монархия 1. Индия 2. Китай 3. Республика Корея 4. Таиланд 2. Высокий уровень экономического и социального развития страны характеризуется в первую очередь: 1. Численностью населения 2. ВВП на душу населения 3. Плотностью населения 4. Ценами на газеты и журналы 3. Какое государство Азии после II мировой войны оказалось разделенным на два? 1. Япония 2. Корея 3. Чехословакия 4. Германия 4. На протяжении всего послевоенного периода главной «горячей точкой» планеты остается: 1. США 2. Экваториальная Африка 3. Ближний Восток 4. Россия 5. «Демографический взрыв» характерен для стран: 1. Восточной Европы 2. Переселенческого типа 3. Азии, Африки и Латинской Америки 4. Австралии и Океании 6. Страна, занимающая 1-е место по численности населения 1. Индия 2. Россия 3. Китай 4. Бангладеш 7. Наиболее «голодным» регионом мира является: 1. Африка 2. Азия 3. Океания 4. Латинская Америка 8. Образование многонациональных государств объясняется в первую очередь: 1. Историей населения и освоения территории 2. Экономическим развитием государства 3. Наличием больших городов 4. Внутренними миграциями населения 9. Столицей Казахстана является: 1. Астана 2. Бишкек 3. Ашхабад 4. Пхеньян 10. Специализацией Японии в мировом хозяйстве является: 1. Выращивание чая, риса, хлопка, джута. 2. Тяжелое машиностроение, военная техника 3. Роботостроение, электротехника 4. Сельскохозяйственное машиностроение 11. Районы нового освоения: 1. Богаты природными ресурсами 2. Имеют выход к морю 3. Занимают удобное географическое положение 4. Находятся на перекрестке транспортных путей международного значения 12. Первое место по добычи нефти занимает: 1. Саудовская Аравия 2. Россия 3. США 4. Иран 13. Азия – родина: 1. Ислама 2. Буддизма 3. Индуизма 4. Всех мировых религий 14. Один из главных факторов, определяющих выгодность географического положения стран Азии: 1. Наличие рек и озер 2. Выход к морю 3. Страны – соседи 4. Наличие уникальных географических объектов 16. Международная организация АСЕАН представляет государства региона: 1. Центральная Америка 2. Центральная Африка 3. Юго - Восточная Азия 4. Юго-Западная Азия

Автор: Гость