Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? А) рассадник, Б) устаревала, В) здоровье, Г) столовая

Русский язык
Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? А) рассадник, Б) устаревала, В) здоровье, Г) столовая
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Ответ под буквой Б) у - приставка, стар - корень,евал - суффикс, а - окончание
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