Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? А) рассадник, Б) устаревала, В) здоровье, Г) столовая

Русский язык

Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? А) рассадник, Б) устаревала, В) здоровье, Г) столовая

Автор: Гость