Рассказ оприходе весны в ваши края
Литература
Рассказ оприходе весны в ваши края
Ответ(ы):
Гость:
Весна наступила!!!! прилетели птицы. уже слышится журчание ручейков.в лесу проснулся медведь. расцвели первые подснежники. из земли начали пробиваться ростки травки. детвора весело бегает по полянке. весь снег почти расстал. я люблю весну!!!!:-)
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