Рассказ оприходе весны в ваши края

Гость: Гость:

Весна наступила!!!! прилетели птицы. уже слышится журчание ручейков.в лесу проснулся медведь. расцвели первые подснежники. из земли начали пробиваться ростки травки. детвора весело бегает по полянке. весь снег почти расстал. я люблю весну!!!!:-)