Мотоциклист ехал 3 часа с него некоторой скоростью . если он проедет еще 12 км , то его путь станет равным 132 км . с какой скоростью ехал мотоциклист ?
Математика
Мотоциклист ехал 3 часа с него некоторой скоростью . если он проедет еще 12 км , то его путь станет равным 132 км . с какой скоростью ехал мотоциклист ?
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