Мотоциклист ехал 3 часа с него некоторой скоростью . если он проедет еще 12 км , то его путь станет равным 132 км . с какой скоростью ехал мотоциклист ?

Математика

Мотоциклист ехал 3 часа с него некоторой скоростью . если он проедет еще 12 км , то его путь станет равным 132 км . с какой скоростью ехал мотоциклист ?

Автор: Гость