Помогите, пожалуйста 5 класс дроби несколько номеров: √13 (а, б, в), √14(а), √15. Зарание спасибо!
Математика
Помогите, пожалуйста 5 класс дроби несколько номеров: √13 (а, б, в), √14(а), √15. Зарание спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
№13 a)1/15 и 1/20 Общий знаменатель 60.В первой дроби числитель умножаем на 4,а во второй на 3,значит получается 4/60 и 3/20,получается 4/60>3/20 б)2/13 и 4/11,получается общий знам. 143. 22/143<52/143 в)7/20 и 10/15,общий знам. 60. 21/60<40/60
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