Расстояние между городами 784 км одновременно на встречу друг другу вышли 2 поезда. они встретились через 8 часов. найти скорость каждого если скорость первого на10 км больше скорости второго
Математика
Расстояние между городами 784 км одновременно на встречу друг другу вышли 2 поезда. они встретились через 8 часов. найти скорость каждого если скорость первого на10 км больше скорости второго
Ответ(ы):
Гость:
1.784:8=982.98:2+5=49+5=543.54-10=44
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