Расстояние между городами 784 км одновременно на встречу друг другу вышли 2 поезда. они встретились через 8 часов. найти скорость каждого если скорость первого на10 км больше скорости второго

Математика

Расстояние между городами 784 км одновременно на встречу друг другу вышли 2 поезда. они встретились через 8 часов. найти скорость каждого если скорость первого на10 км больше скорости второго

Автор: Гость