Задача : спощью уравнений в школу привезли 690 столов и стульев . Стульев было на 230 больше , чем столов. Сколько столов и стульев в отдельности привезли в школу.
Математика
Задача : спощью уравнений в школу привезли 690 столов и стульев . Стульев было на 230 больше , чем столов. Сколько столов и стульев в отдельности привезли в школу.
Ответ(ы):
Гость:
столов - хстульев - х+230всего - 6901) х+х+230=6902х+230=6902х=690-2302х=460х=460:2х= 230 - привезли столов2) 230+230= 460 - привезли стульев
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