Задача : спощью уравнений в школу привезли 690 столов и стульев . Стульев было на 230 больше , чем столов. Сколько столов и стульев в отдельности привезли в школу.

Математика

Задача : спощью уравнений в школу привезли 690 столов и стульев . Стульев было на 230 больше , чем столов. Сколько столов и стульев в отдельности привезли в школу.

Автор: Гость