К числу 38 прибавь сумму чисел 40 и 20
Математика
К числу 38 прибавь сумму чисел 40 и 20
Ответ(ы):
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Решаем: 38+(40+20)=98
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