Алкогольная зависимость доминантный ген,а потребность в курении рецессивный.Кур??щий пьющий мужщина женился на женщине которая не пьёт и не курит.Мужщина гетерозиготен по алкоголю,а женщина гетерозиготна по курению.Определитьпр...

Гость: Гость:

Ж. ааBb X Ааbb м. / / / / аВ аb Аb ab дети: AaBb / пьет и курит Ааbb / пьет и не курит аaBb / не пьет и курит aabb / а этот просто молодец, не курит и не пьет :) ********** только приходи эту тему, так что не судите строго))))