Алкогольная зависимость доминантный ген,а потребность в курении рецессивный.Кур??щий пьющий мужщина женился на женщине которая не пьёт и не курит.Мужщина гетерозиготен по алкоголю,а женщина гетерозиготна по курению.Определитьпр...
Биология
Алкогольная зависимость доминантный ген,а потребность в курении рецессивный.Кур??щий пьющий мужщина женился на женщине которая не пьёт и не курит.Мужщина гетерозиготен по алкоголю,а женщина гетерозиготна по курению.Определитьпроцент родившихся детей склонных к алкоголю,к курению.
Ответ(ы):
Гость:
Ж. ааBb X Ааbb м. / / / / аВ аb Аb ab дети: AaBb / пьет и курит Ааbb / пьет и не курит аaBb / не пьет и курит aabb / а этот просто молодец, не курит и не пьет :) ********** только приходи эту тему, так что не судите строго))))
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