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Суть задачи надо записывать при решение в тетрадь?
Математика
Суть задачи надо записывать при решение в тетрадь?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да я делаю именно так
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