Как решать примеры вроде таких: 500:0,9=? 300:0,4=? Ну то есть с числами вроде таких: 0,1 0,2 0,3 и т. д.

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Эти числа называются десятичными дробями Это правило называется :"Деление чисел на десятичную дробь" Чтобы разделить число на десятичную дробь ,нужно перенести запятую вправо и в делимом и в делителе на столько мест, сколько мест в делителе после запятой(нужно делитель превратить из десятичной дроби в обыкновенное число). Например: 500 : 0,9 = 5000 : 9 = 555, (5) 300 : 0,4 = 3000 : 4 = 750