Выбери заголовок.Придумай к нему начало текста. 1.Весенние ручейки . 2.Весна в окно ??тучится. 3.Веселый шмель уже жужжит весеннюю тревогу.

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Выбери заголовок.Придумай к нему начало текста. 1.Весенние ручейки . 2.Весна в окно ??тучится. 3.Веселый шмель уже жужжит весеннюю тревогу.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пришла весна. Наступил март. По дорогам побежали весенние ручейки. Все сильней греет солнышко. На проталинах  пробивается первая травка. Веселый шмель уже жужжит весеннюю тревогу. Это значит - весна в окно стучится.
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