Выберите из нижеперечисленных понятий те которые относятся к периоду Древнерусс??ого государства а мануфактура б вира в повоз г кондиция д полюдье е всероссийский рынок ж смерд з лествица помогайте срочно !!!!!!

История

Выберите из нижеперечисленных понятий те которые относятся к периоду Древнерусс??ого государства а мануфактура б вира в повоз г кондиция д полюдье е всероссийский рынок ж смерд з лествица помогайте срочно !!!!!!

Автор: Гость