Выберите из нижеперечисленных понятий те которые относятся к периоду Древнерусс??ого государства а мануфактура б вира в повоз г кондиция д полюдье е всероссийский рынок ж смерд з лествица помогайте срочно !!!!!!
История
Выберите из нижеперечисленных понятий те которые относятся к периоду Древнерусс??ого государства а мануфактура б вира в повоз г кондиция д полюдье е всероссийский рынок ж смерд з лествица помогайте срочно !!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Б в д ж з вот это относится к периоду
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