Выберите вещества, молекулы которого содержат только ковалентные связи: 1)гидроксид кальция 2)дихромат натрия 3)угольная кислота 4)сульфид калия 5)пероксид водорода 6)сероводород
Химия
Выберите вещества, молекулы которого содержат только ковалентные связи: 1)гидроксид кальция 2)дихромат натрия 3)угольная кислота 4)сульфид калия 5)пероксид водорода 6)сероводород
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