Вычеркни в каждой строке лишнее слово. В остальных словах выдели корень.а)борец ,б??рщ ,борьба,побороть . б)весенний ,развеселить , весельчак , веселый

Русский язык
Вычеркни в каждой строке лишнее слово. В остальных словах выдели корень.а)борец ,б??рщ ,борьба,побороть . б)весенний ,развеселить , весельчак , веселый
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Борщ, б)весенний. а)корень БОР, б)Корень ВЕСЕЛ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 45789 в квадрате
Ответить
Русский язык
Запиши одним словом чтобы в не был разделитель ней ь...снежная буря домик для пчел
Ответить
Физика
Парень двигался прямолыныйно из одного села в другое.Первую половину пути он проехал на коляске со средней скоростью 6км/ч,а вторую прошел пешком с...
Ответить
Математика
Частное чисел 1216 и 19 увеличте на их произведение
Ответить
Математика
2(11x-5)-17x=55 Решите уравнение
Ответить