Вычеркни в каждой строке лишнее слово. В остальных словах выдели корень.а)борец ,б??рщ ,борьба,побороть . б)весенний ,развеселить , весельчак , веселый
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Вычеркни в каждой строке лишнее слово. В остальных словах выдели корень.а)борец ,б??рщ ,борьба,побороть . б)весенний ,развеселить , весельчак , веселый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Борщ, б)весенний. а)корень БОР, б)Корень ВЕСЕЛ
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