Вычесли а) 17 в квадрате б)6 в кубе
Математика
Вычесли а) 17 в квадрате б)6 в кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 17х17=286 б) 6х6х6=216
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