2x+3x+x=240 помогите пожалуйста
Математика
2x+3x+x=240 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+3х+х=240. 6х=240. Х=240:6. Х=40 проверка: 2*40+3*40+40=240 80+120+40=240 240=240. Верно
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