Синтаксический разбор предложения: Стадо слонов испугано выстрелами охотников. помогите пожалуйста, какое это предложение, нужна характеристика
Русский язык
Синтаксический разбор предложения: Стадо слонов испугано выстрелами охотников. помогите пожалуйста, какое это предложение, нужна характеристика
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Гость:
(Повест, не!,распр,неосл)
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