Яблоки составляют 7 частей груш и 3 части сливы 5 частей веса сухофруктов сколько г??аммов яблок груш и слив в отдельность содержится в 1600г сухофруктов
Математика
Яблоки составляют 7 частей груш и 3 части сливы 5 частей веса сухофруктов сколько г??аммов яблок груш и слив в отдельность содержится в 1600г сухофруктов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначало надо найти сколько всего частей. 1)7+4+5=16 частей всего 2)1600:16=100 грамм в 1 части(теперь все просто)) 3)7*100=700 гр это яблок 4)3*100=300 гр это груш 5)5*100=500 гр это слив ответ:яблок 700 гр,груш 300 гр, слив 500 гр одержится в 1600 гр сухофруктов
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