Вычеслить значение у при х -2;-1 ; -0; 1; 2: у= - 2х
Математика
Вычеслить значение у при х -2;-1 ; -0; 1; 2: у= - 2х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-2x x=-2 y=-2*(-2)=4 x=-1 y=-2*(-1)=2 x=0 y=0 x=1 y=-2 x=2 y=-4
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