Вычеслить значение у при х -2;-1 ; -0; 1; 2: у= - 2х

Математика
Вычеслить значение у при х -2;-1 ; -0; 1; 2: у= - 2х
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-2x        x=-2         y=-2*(-2)=4 x=-1         y=-2*(-1)=2 x=0          y=0 x=1          y=-2  x=2          y=-4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составить краткую запись к задаче. У Лены 2 коробки карандашей по 6 штук, а у Гали 18 ??арандашей. У кого карандашей больше и на сколько?
Ответить
Геометрия
СРОЧНО!! помогите пожалуйста по всем задачам
Ответить
Алгебра
Вычислите tg 2a ,если tg a = -1/4
Ответить
Математика
Выразите в минутах выполните действие a) 1/12+3/4 б) 3 целых 1/2+1/3 в) 2/3-1/5 г)1 целая 1/5-3/4 срочно нужно заранее спасибо
Ответить
Английский язык
Поставить предложения в отрицательную и вопросительную форму............а)It takes me half an hour to get up,wash and dress.........b)The will be a...
Ответить