СРОЧНО!! помогите пожалуйста по всем задачам

Гость: Гость:

3) рассмотрим ∆ АОВ и ∆СОД: 1)АВ=ДС(по условию); 2)угол ОВА= углу ОДС(как накрест лежащие при АВ||ДС); 3) уг. ОАВ=уг. ДСО(как накрест лежащие при параллельных АВ и ДС) => треугольники равны,а отсюда следует равенство остальных элементов,т.е ВО=ОД; АО=ОС=>точка О-середина АС и ВС.......1)рассмотрим ∆ МNP и ∆ ЕFP: MP=EP(Р-середина по усл); NP=FP( P-середина); уг МРN=уг. ЕРF(как вертикальные) =>треугольники равны =>уг РMN=PFE; уг PNM= уг FEP=>ЕN||MF....