Как правильно написать слово ручьёв или ручеев

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Как правильно написать слово ручьёв или ручеев
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Автор: Гость
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Гость:
Правильно написать ручеев
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