Периметр паралелограма=30см. Найти площу параллелограмма,если его высота=4см,а оди?? из углов на 60° меньше от прямого.

Геометрия
Периметр паралелограма=30см. Найти площу параллелограмма,если его высота=4см,а оди?? из углов на 60° меньше от прямого.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 h - высота, а - сторона в треугольнике h - лежит напротив угла в 30 градусов. h = 1/2 а а = 2h = 4*2 = 8cм 30:2 = 15 cм - две стороны 15-8 = 7см - другая сторона 7*8 = 56 см² - площадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести предложение Mother said: "Call me every day." из прямой в косвенную речь
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста! HNO3, N2O3, Fe, Fe2O3, NaHSO4, K2O2, Al2S3, NaCl, SO2, O2, H2O, CO2, CaBr2, HCl, PH3, NaOH, CaO, KBr, KHnO4, Mn2O7, K2O, Al2...
Ответить
Физика
Определите общее сопротивление цепи. Напишите решение подробно.
Ответить
Физика
Высота воды в стакане 35см.Какое давление действует на дно стакана производит вода
Ответить
Английский язык
Помогите с 4 номером.
Ответить