Периметр паралелограма=30см. Найти площу параллелограмма,если его высота=4см,а оди?? из углов на 60° меньше от прямого.
Геометрия
Периметр паралелограма=30см. Найти площу параллелограмма,если его высота=4см,а оди?? из углов на 60° меньше от прямого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h - высота, а - сторона в треугольнике h - лежит напротив угла в 30 градусов. h = 1/2 а а = 2h = 4*2 = 8cм 30:2 = 15 cм - две стороны 15-8 = 7см - другая сторона 7*8 = 56 см² - площадь
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